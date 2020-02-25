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Уберем "лишних" депутатов и продолжим децентрализацию: Стефанчку о приоритетах ВР

Уберем "лишних" депутатов и продолжим децентрализацию: Стефанчку о приоритетах ВР
12:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Руслан Стефанчук рассказал о приоритетах в работе ВР на этот год.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил об основных приоритетах деятельности парламента на текущий год. Об этом он сказал во время "Форума реформ: на пути в Вильнюс".

"Мы планируем на следующий год работать по нескольким основным направлениям. Первый блок - это изменения в Конституцию Украины: мы завершим те изменения, которые были поданы президентом Украины, надеюсь, доведем до логического завершения", - отметил Стефанчук.

Он добавил, что речь идет об изменениях в Основной Закон, которые касаются сокращения количества народных депутатов до 300, адвокатской монополии и права законодательной инициативы народа.

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"Еще одна инициатива, которая будет внесена... это вопрос децентрализации", - отметил первый вице-спикер.

Вторым блоком работы парламента будет разработка и принятие законопроектов, предусмотренных Конституцией, но до сих пор не принятых. Стефанчук пояснил, что статьей 92 Конституции предусмотрен ряд вопросов, которые определяются исключительно законами, но эти вопросы до сих пор не урегулированы законом.

Кроме того, по его словам, в этом году Верховная Рада намерена провести серьезную систематизацию законодательства Украины.

"И мы начнем с некоторых кодификаций", - сказал Стефанчук.

Он добавил, что речь идет о разработке Кодекса об административных процедурах, Медицинского кодекса и Кодекса электронных коммуникаций.

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В то же время планируется работа с рекодификацией некоторых положений Гражданского, Уголовного и Жилищного кодексов.

Также Стефанчук отметил необходимость рассмотреть ряд законопроектов, в частности относительно инвестиционного климата, диджитализации, суда присяжных, народовластия, медиации и другие.

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Верховная Рада, Парламент, Депутаты, Слуга народа, Руслан Стефанчк.
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