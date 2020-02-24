Скачать
Понедельник, 24.02.2020
Минэкономики прогнозирует рекордный урожай зерновых
Минэкономики прогнозирует рекордный урожай зерновых
Коронавирус: еще две страны сообщили о первых случаях заражения
Коронавирус: еще две страны сообщили о первых случаях заражения
Суркис жестко раскритиковал УАФ
Суркис жестко раскритиковал УАФ
В элегантном платье: Стильный выход Иванки Трамп (Фото)
В элегантном платье: Стильный выход Иванки Трамп (Фото)

Доверие украинцев к действующей власти падает: обнародованы результаты опроса

Доверие украинцев к действующей власти падает: обнародованы результаты опроса
15:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Уровень доверия украинцев к президенту, Раде и Кабмину за полгода существенно снизился.

Большинство украинцев доверяют Вооруженным силам страны, не склонны доверять чиновникам и судам, а уровень доверия к президенту, Верховной Раде и Кабинету министров снизился за последние полгода, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

Так, в оценке уровня доверия к государственным и общественным институтам 69% опрошенных сказали, что доверяют Вооруженным силам Украины. Государственной службе по чрезвычайным ситуациям доверяют 65% респондентов, Церкви – 62,5, волонтерским организациям – 60%, украинским СМИ – 52,5% опрошенных.

Что касается недоверия украинцев в общем, то, согласно опросу, 82% украинцев не доверяют российским СМИ, 77% - государственному аппарату Украины, 76% - украинской судебной системе в целом.

Эвакуация граждан из Китая: сколько украинцев поддерживают протесты

Президенту Украины в настоящее время высказывают доверие 51,5% респондентов, в то время как в сентябре 2019 года эта цифра составляла 79% и была свидетельством максимального выражения доверия украинцев главе государства. Уровень недоверия к президенту за этот период вырос с 13.5 до 41%.

Также результаты опроса свидетельствует о снижении уровня доверия к Верховной Раде и правительству. Так, парламенту склонны сейчас доверять 28% опрошенных, в том время как в сентябре доверие к Раде составляло 57%. Уровень доверия украинцев к Кабинету министров снизился соответственно с 57% до 28%.

В Украине появится новая военная стратегия

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Волонтеры, СМИ, Кабмин, Опрос, ВСУ, ГСЧС, Владимир Зеленский, ПЦУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: в Украине на несколько дней ухудшится погода
02 OnePlus 8 Pro "засветилась" на реальном снимке (Фото)
03 "Самый красивый преступник в мире" вернулся на подиум (Фото)
04 К чему может привести нехватка магния?
05 Масленица 2020: прикольные поздравления и открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине продолжает снижаться стоимость газа
В Украине продолжает снижаться стоимость газа
В Украине появится новая военная стратегия
В Украине появится новая военная стратегия
Названа причина аномально теплой зимы
Названа причина аномально теплой зимы
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (17.02 – 23.02.2020)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь