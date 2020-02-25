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Ликвидация неконституционна: в Раде думают, что делать с Верховным судом

Ликвидация неконституционна: в Раде думают, что делать с Верховным судом
16:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В Раде думают над урегулированием ситуации с решением КС по Верховному суду.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин (фракция "Слуга народа") заявляет, что на данный момент отрабатывается модель, каким образом парламент будет реагировать для урегулирование ситуации с признанием Конституционным судом (КС) неконституционной ликвидации Верховного суда.

Об этом Костин сказал на "Форуме реформ: на пути в Вильнюс" в Киеве во вторник.

"Сейчас, мы имеем решение Конституционного суда Украины, который все же признал, что невозможно ликвидировать высший судебный орган и нельзя перервать этот континуитет высшей судебной власти, так как Верховный суд Украины - это был конституционный орган. Сейчас мы с экспертами отрабатываем модель, каким образом парламент будет реагировать для того, чтобы все же, исправив эту ошибку, осуществить необходимые шаги для урегулирования этой ситуации", - сказал он.

Ликвидация Верховного суда признана неконституционной: решение КСУ

Как сообщалось, 19 февраля Конституционный суд (КС) признал неконституционной ликвидацию Верховного суда Украины в контексте судебной реформы 2016 года, определив, что изменение названия учреждения не предусматривает прекращения деятельности и ликвидации Верховного суда Украины.

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Верховная Рада, КСУ, Верховный суд, Андрей Костин.
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