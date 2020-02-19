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Ликвидация Верховного суда признана неконституционной: решение КСУ

Ликвидация Верховного суда признана неконституционной: решение КСУ
22:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:КС признал неконституционным ликвидацию Верховного суда Украины.

Конституционный суд (КС) Украины признал неконституционным ликвидацию Верховного суда Украины в контексте судебной реформы 2016 года определив, что изменение названия учреждения не предусматривает прекращения деятельности и ликвидации Верховного суда Украины.

"…Конституционный суд признал не соответствующими Конституции Украины положения пунктов 7 ("и ликвидируются" в части Верховного суда Украины), 14 ("судьи Верховного суда Украины") и 25 раздела XII "Заключительные и переходные положения" закона №1402", - говорится в пресс-релизе, обнародованном в среду на сайте КС.

В отделе коммуникации КС Украины и правового мониторинга, который подготовил пресс-релиз, напомнили, что 18 февраля суд принял решение по делу по конституционному представлению Верховного суда Украины относительно соответствия Конституции (конституционности) отдельных положений пунктов 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 25 раздела XII "Заключительные и переходные положения" закона "О судоустройстве и статусе судей" от 2 июня 2016г № 1402-VIII. В этом представлении субъект права отстаивал позицию, что Верховная Рада, закрепив на законодательном уровне порядок прекращения деятельности и ликвидации Верховного суда Украины, вышла за пределы полномочий, определенных в Конституции Украины.

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Исходя из решения, также опубликованного на сайте КС, судьи Конституционного суда решили, что в правовой системе страны существует только один высший орган судебной власти и изменение названия не предусматривает прекращения деятельности и ликвидации Верховного суда Украины.

"Конституционный суд рекомендовал Верховной Раде Украины безотлагательно привести положения законодательства Украины в соответствие с настоящего Решения… Решение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано", - говорится в решении КС Украины.

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Конституция, КСУ, Верховный суд.
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