Скачать
Среда, 26.02.2020
Рябошапка прокомментировал первое дело о кнопкодавстве депутата
Рябошапка прокомментировал первое дело о кнопкодавстве депутата
Имеющихся тест-систем хватит для проверки на коронавирус более 900 человек
Имеющихся тест-систем хватит для проверки на коронавирус более 900 человек
Олимпийские игры-2020 в Токио могут отменить
Олимпийские игры-2020 в Токио могут отменить
Знаменитости в детстве, в юности, сейчас (Фото)
Знаменитости в детстве, в юности, сейчас (Фото)

На Николаевщине 119 населенных пунктов - без света

На Николаевщине 119 населенных пунктов - без света
04:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:В результате осложнения погодных условий 24 февраля отключены от электроснабжения 152 населенных пункта в 13 районах области.

На Николаевщине уже вторые сутки без электричества остаются 119 населенных пунктов, а сотни домов без тепла. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

«В результате осложнения погодных условий 24 февраля отключены от электроснабжения 152 населенных пункта в 13 районах области. По информации АО "Николаевоблэнерго" пока остаются отключенными от электроснабжения 119 населенных пунктов», - говорится в сообщении.

Кроме того, по сообщению пресс-службы ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», из-за падения деревьев на теплосети и перебоев с подачей электроэнергии в Николаеве без теплоснабжения остались 455 жилых домов, 30 социально-культурных объектов. Сейчас теплоснабжение возобновлено только в части домов, работы продолжаются.

По причинам сильного шквалистого ветра зарегистрировано много случаев разрушения конструктивных элементов зданий, сооружений и рекламных конструкций, падения деревьев в районах области и областном центре.

Так, в результате ненастья повреждены кровли 53 многоэтажных и 100 частных жилых домов, более 130 объектов социальной инфраструктуры, из которых 47 учебных заведений, 32 детских учебных заведения, 11 учреждений здравоохранения.

Зафиксировано более 300 случаев падения деревьев на проезжую часть дорог, автомобили, здания, линии электропередач. Повреждены понтонный пешеходный мост и понтонный Аляудский мост через р. Ингул.

У КМЕС отмечают, что ГБР должен быть политически независимым органом

Продолжается ликвидация последствий ненастья. Как уже сообщалось, 24 февраля на Николаевщине свирепствовал ветер до 35-38 м/с, непогода признана чрезвычайной ситуацией. Был объявлен красный уровень опасности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Николаевщина, Видео, Населенные пункты, Николаевщина без света, Пункты без света.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Минсоцполитики: Счет за жилищно-коммунальные услуги - вещь индивидуальная
02 Вернулась из Италии: в Черновцах в инфекционное отделение госпитализировали женщину
03 Зеркаль о конституционной реформе в РФ: Путин понимает, что он не вечен
04 Лучше кофе: преимущества корня цикория для здоровья
05 Яркая смена имиджа: Наталья Могилевская предстала в новом стиле
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СМИ: коронавирус уже в Румынии
СМИ: коронавирус уже в Румынии
Дело MH17: личности свидетелей будут храниться в тайне
Дело MH17: личности свидетелей будут храниться в тайне
Эстония продолжит поддерживать Украину на пути в ЕС и НАТО
Эстония продолжит поддерживать Украину на пути в ЕС и НАТО
Рецепт дня: Банановые блинчики на молоке
Рецепт дня: Банановые блинчики на молоке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь