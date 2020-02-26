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Среда, 26.02.2020
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У КМЕС отмечают, что ГБР должен быть политически независимым органом

У КМЕС отмечают, что ГБР должен быть политически независимым органом
02:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Фредрик Весслау отметил, что в декабре произошла перезагрузка ГБР.

Заместитель председателя Консультативного миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности в Украине Фредрик Весслау подчеркивает, что Государственное бюро расследований должно быть политически независимым органом. Об этом он сказал во время «Форума реформ: на пути в Вильнюс».

«Я думаю, что очень важно, и мы об этом говорим на самом деле в течение долгого периода времени, совершенно необходимо, чтобы ГБР было политически независимым и также укомплектованным квалифицированными кадрами с высоким уровнем неподкупности и профессионализма», - подчеркнул он.

Весслау заверил, что международные партнеры Украины пытаются непрерывно этому способствовать, когда речь идет о поддержке ГБР.

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«Я знаю, что в обществе в Украине очень высокие ожидания от ГБР относительно истинного обеспечения результатов, и в частности, когда речь идет о так называемых дела Майдана. Я думаю, что наша обязанность, чтобы ГБР имело успех», - сказал он.

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Все по теме:

ГБР, КМЕС, Фредрик Весслау, Политически независимый орган.
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