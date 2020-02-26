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Полиция опровергла информацию об арестах участников столкновений в Новых Санжарах

Полиция опровергла информацию об арестах участников столкновений в Новых Санжарах
06:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:После событий в Новых Санжарах суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца четырем лицам.

Полиция Полтавской области опровергла распространенную ранее информацию об избрании меры пресечения участникам столкновений в Новых Санжарах. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

"В настоящее время в Октябрьском районном суде Полтавы рассматривается ходатайство об избрании двум лицам меры пресечения. Также подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения другим фигурантам уголовного производства. Приносим извинения за неточную информацию, обнародованную ранее", – говорится в сообщении.

Ранее полиция Полтавщины проинформировала о том, что после событий в Новых Санжарах суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца четырем лицам.

Как сообщалось, утром 20 февраля в харьковском аэропорту приземлился самолет с гражданами Украины и иностранцами, которых эвакуировали из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса. После осмотра и прохождения пограничного и таможенного контроля автобусы с эвакуированными отправились в Новые Санжары на Полтавщине для размещения на обсервацию в медицинском центре Нацгвардии.

Однако местные жители перекрыли дорогу, протестуя против размещения эвакуированных. В столкновениях между протестующими и правоохранителями пострадали девять полицейских и один гражданский. Полиция задержала 24 участников беспорядков.

Новые Санжары в тот день посетили министр внутренних дел Арсен Аваков, его первый заместитель Сергей Яровой, глава Национальной полиции Игорь Клименко, Премьер-министр Алексей Гончарук и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая впоследствии приняла решение провести две недели в обсервации вместе с эвакуированными.

На Николаевщине 119 населенных пунктов - без света

Из Уханя были эвакуированы 45 украинцев и 27 иностранцев, которые после двухнедельного карантина вернутся в свои страны. Всего на обсервации находятся 94 человека, включая экипаж и сопровождающих их лиц.

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Полиция, Полтавщина, Информация, аресты, Новые Санжары, Участники столкновения.
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