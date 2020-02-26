На Донбассе боевики пять раз открывали огонь

Новости Украины:Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"25 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

Четыре обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно рядом с Талаковкой - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 5 мин, недалеко от н.п. Пески - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Новомихайловки - из станкового противотанкового гранатомета - 10 выстрелов, рядом с Красногоровкой – из миномета калибра 120 мм - 3 мины, а также велся огонь из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел по нашим позициям, а именно в районе Катериновки – из 120-мм миномета враг випутив10 мин.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска выпустили 4 мины из 120-мм миномета по защитникам Марьинки. Потерь нет", - добавили в штабе.