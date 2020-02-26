На Добассе задержали мужчину по подозрению в пособничестве террористам

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10:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Задержанного гражданина военный наряд Нацгвардии передал работникам Национальной полиции.

На блокпосту в районе проведения операции Объединенных сил задержали подозреваемого в участии в незаконных вооруженных формированиях на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"24 февраля во время несения службы на блокпосту, расположенном возле населенного пункта Волноваха, военным нарядом Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил для проверки остановлен автобус сообщением Новотроицкое - Мариуполь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при осмотре граждан и установлении личных данных было выявлено, что один из пассажиров находится в розыске и подозревается в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями.

На Донбассе боевики пять раз открывали огонь

Данного гражданина передали работникам Национальной полиции.

Напомним, Личности 13 свидетелей в деле о сбитом МН17 будут сохранены в тайне.

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Донбасс, КПВВ, ООС.
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