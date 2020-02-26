На "Чонгаре" откроется большой хаб для обслуживания граждан

Новости Украины:До конца года Украина вместе с "Socar" откроет на "Чонгаре" большой хаб для обслуживания граждан.

Украина совместно с государственной нефтяной компанией Азербайджана "Socar" до конца 2020 года откроет на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" большой хаб для обслуживания граждан, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Государство совместно с компанией "Socar" до конца года откроет на "Чонгаре" большой хаб для обслуживания граждан. Там будет полноценный центр предоставления административных услуг, зона отдыха и другие важные объекты", - заявил президент на форуме "Age of Crimea 2020" в среду в Киеве.

Он также отметил, что Украина сделала немало для обустройства пунктов пересечения, но это все временные сооружения.

Зеленский также напомнил, что есть договоренность с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о поддержке Турцией строительства 500 квартир для крымских переселенцев. "В ближайшее время представители турецкой стороны приедут в Украину, чтобы определить участки для строительства", - сказал Зеленский.