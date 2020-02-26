В Харькове проспект Григоренко снова переименовали в Жукова

Новости Украины:Харьковский горсовет вновь переименовал проспект Григоренко в честь маршала Жукова.

Харьковский горсовет на очередной сессии в среду проголосовал за переименование проспекта Петра Григоренко и присвоение ему имени советского маршала Георгия Жукова.

"За" проголосовали 52 депутата, "против" - 8.

Секретарь топонимической комиссии горсовета Алексей Хорошковатый сообщил, что в горсовет обратился ряд ветеранских организаций города с инициативой вернуть проспекту Петра Григоернко имени Жукова. В ходе общественного обсуждения, проводившегося в форме электронного голосования, идею переименования поддержали 11193 человека (86%).

Против переименования на сессии выступили депутат от "Самопомочи" Иван Ракич, внефракционный депутат Игорь Черняк и представитель Нацкорпуса Константин Немичев. Они обращали внимание на то, что такое переименование противоречит закону о декоммунизации. Кроме того, по их словам, были допущены нарушения при процедуре подготовки проекта решения. В частности, Черняк заявил, что обсуждение переименования, проводившееся в форме электронного голосования, проходило с нарушениями. Он также заявил о намерении обжаловать решение, если оно будет принято.

"У нас есть письменные показания людей, которые являются работниками коммунальных предприятий, и подтверждают, что их заставляли ставить подписи в поддержку этого переименования... Нами будет показано, каким образом происходила фальсификация этого голосования", - сказал Черняк.

Он отметил, что на переименование проспекта из городского бюджета планируется выделить 110тыс.грн и призвал не спешить выделять эти деньги, чтобы в случае отмены решения через суд не тратить дополнительные бюджетные средства.

Городской голова Харькова Геннадий Кернес в ответ отметил разночтения в действующем законодательстве и сослался на норму, согласно которой требования закона о декоммунизации не распространяются на памятники и памятные знаки, связанные с освобождением Украины от нацистов.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года Харьковский горсовет объявил о проведении в форме электронной консультации общественного обсуждения по вопросу переименования проспекта, который сейчас называется в честь генерал-майора вооруженных сил СССР, правозащитника, одного из основателей Украинской Хельсинской группы Петра Григоренко, и присвоения ему имени советского маршала Жукова.

Ранее, в мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики г.Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тотаталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Оно в частности, предусматривало переименовании станции метро "Маршала Жукова" во "Дворец спорта", а одноименного проспекта - в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов).

8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована электронная петиция с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Г.Жукова.

19 июня Харьковский городской совет вернул проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова. В поддержку такого решения проголосовали 59 депутатов, против – 13.

В тот же день по предложению вице-премьера Вячеслава Кириленко Кабинет министров инициировал проверку законности решения Харьковского горсовета.

20 июня полиция начала уголовное производство по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

5 сентября Харьковский окружной административный суд удовлетворил административный иск, поданный депутатом горсовета Игорем Черняком, депутатом облсовета Дмитрием Булахом, депутатом Верховной рады VIII созыва Андреем Билецким, а также Харьковской терорганизацией "Блока Петра Порошенко "Солидарность", Харьковской облорганизацией "ВО "Свобода" и политической партией "Демократична Сокира" и отменил решение горсовета о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова.

В мотивировочной части документа указано, что при принятии решения горсовета была нарушена процедура. В частности, не было проведено общественное обсуждение предлагаемого переименования проспекта. Кроме того, горсовет не предоставил суду доказательств того, что проект решения был обнародован не позже, чем за 20 дней до проведения сессии, как того требует законодательство.

Харьковский горсовет подал апелляцию.

8 ноября 2019 года Второй апелляционный административный суд подтвердил незаконность возвращения имени маршала Жукова проспекту Григоренко.