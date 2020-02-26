В Киеве найден мертвым известный бизнесмен

Новости Украины:Известный бизнесмен из Кривого Рога Леонид Вульф найден застреленным в Киеве.

Известного предпринимателя из Кривого Рога Леонида Вульфа 25 февраля нашли застреленным в Киеве.

В полиции Киева, подтвердили, что в столице в квартире дома по улице Городецкого был найден мертвым мужчина, который вероятно совершил самоубийство.

"Ситуация была, вчера на Городецкого выезжали наши сотрудники полиции. Было найдено тело мужчины с ранением от огнестрельного оружия. Предварительно это самоубийство. Сотрудники полиции изъяли предмет похожий на оружие - отправили на проведение экспертизы, а также тело отправлено на проведение экспертизы для установления точной причины смерти", - рассказали в Печерском управлении полиции ГУНП в Киеве.

По неофициальной информации речь идет об известном бизнесмене, уроженце Кривого Рога Леониде Вульфе. В руках покойного якобы был найден пистолет-пулемет "Скорпион".

В Печерском управлении полиции отметили, что накануне вечером родственники бизнесмена нашли его мертвым в квартире и вызвали полицию.

Тело направили на экспертизу для установления окончательной причины смерти. Также на месте изъяли предмет, похожий на оружие, который также направили на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса с пометкой "самоубийство".