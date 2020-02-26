Скачать
Среда, 26.02.2020
Зеленский: Крым не станет "разменной монетой" для мира на Донбассе
Зеленский: Крым не станет "разменной монетой" для мира на Донбассе
Кабмин предложил доплачивать украинцам за поздний выход на пенсию
Кабмин предложил доплачивать украинцам за поздний выход на пенсию
"Возможно все": Фьюри обратился к фанатам
"Возможно все": Фьюри обратился к фанатам
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 февраля

В Киеве найден мертвым известный бизнесмен

В Киеве найден мертвым известный бизнесмен
12:20 Сегодня Телеграф УНН Фото: Полиция

Новости Украины:Известный бизнесмен из Кривого Рога Леонид Вульф найден застреленным в Киеве.

Известного предпринимателя из Кривого Рога Леонида Вульфа 25 февраля нашли застреленным в Киеве.

В полиции Киева, подтвердили, что в столице в квартире дома по улице Городецкого был найден мертвым мужчина, который вероятно совершил самоубийство. 

"Ситуация была, вчера на Городецкого выезжали наши сотрудники полиции. Было найдено тело мужчины с ранением от огнестрельного оружия. Предварительно это самоубийство. Сотрудники полиции изъяли предмет похожий на оружие - отправили на проведение экспертизы, а также тело отправлено на проведение экспертизы для установления точной причины смерти", - рассказали в Печерском управлении полиции ГУНП в Киеве.

По неофициальной информации речь идет об известном бизнесмене, уроженце Кривого Рога Леониде Вульфе. В руках покойного якобы был найден пистолет-пулемет "Скорпион".

СМИ: экс-руководитель телеканала "Интер" застрелился в доме бывшего главы МИД

В Печерском управлении полиции отметили, что накануне вечером родственники бизнесмена нашли его мертвым в квартире и вызвали полицию.

Тело направили на экспертизу для установления окончательной причины смерти. Также на месте изъяли предмет, похожий на оружие, который также направили на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса с пометкой "самоубийство".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Полиция, Самоубийство, Кривой Рог, Леонид Вульф.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названы важные причины пить натощак имбирную воду
02 Врачи рассказали, почему нельзя пить чай в пакетиках
03 Перерасчет пенсий: кто получит больше в марте
04 Кейт Бекинсейл показала бомбическую фигуру в бикини (Фото)
05 Итоги дня 25 февраля: ситуация с Коронавирусом, Зеленский о будущем угольной промышленности и новые 200 гривень
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Президент учредил День сопротивления российской оккупации Крыма
Зеленский ввел день сопротивления оккупации Крыма
На &quot;Чонгаре&quot; откроется большой хаб для обслуживания граждан
На "Чонгаре" откроется большой хаб для обслуживания граждан
На Донбассе подорвался украинский солдат
На Донбассе подорвался украинский солдат
Боб Чапек заменит Роберта Айгера на посту главы Disney
Боб Чапек заменит Роберта Айгера на посту главы Disney
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь