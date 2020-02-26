На Луганщине обнаружили схрон с артснарядами, обложенный противотанковыми минами

Новости Украины:Схрон с артснарядами, обложенный по периметру противотанковыми минами, обнаружила СБУ вблизи линии разграничения на Луганщине.

Служба безопасности Украины обнаружила в неподалеку от поселка Трехизбенка Луганской области место незаконного хранения арсенала оружия и боеприпасов.

"Из тайника, обустроенного вблизи линии разграничения, в окрестностях поселка Трехизбенка, правоохранители изъяли 94 артиллерийских снаряда, ручную реактивную противотанковую гранату РПГ-18, пять гранат РГД-5 и почти 2500 патронов различного калибра. Также по периметру схрона выявлены шесть противотанковых мин ТМ-62 общим весом 42 кг тротила", - сообщает пресс-центр СБ Украины в среду.

Из-за опасности детонирования мин, они были обезврежены на месте.

В настоящее время спецслужба устанавливает лиц, причастных к обустройству места незаконного хранения средств поражения. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по выявлению и обезвреживанию арсенала проводились во взаимодействии с пиротехническими подразделениями ГСЧС.