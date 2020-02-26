Под Офисом президента мужчина совершил самоподжог: фото и видео

Новости Украины:На пикете под Офисом президента мужчина облил себя бензином и совершил самоподжог.

В среду днем перед зданием Офиса президента Украины Владимира Зеленского пытался совершить акт самосожжения мужчина.

В среду в Киеве под Офисом президента проходит две акции протестов: медиков и жителей одной из громад. На видео с санкции, публикуемом в соцсетях, видно, что мужчина был объят пламенем и рядом находящиеся люди погасили огонь подручными средствами, в том числе одеждой и флагами, которые они принесли с собой на акции.

Впоследствии мужчина, представившийся Александром Бурлаковым из Сумской области, рассказал, что не имеет отношения к проходящим акциям протеста, а сделал это для того, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. По его словам, он уже не первый день приходит под ОПУ и пытается решить возникшие с земельным вопросом проблемы, но власти его не слышат. В частности, по его словам, чиновники не дали распаевать землю.

Мужчине оказали неотложную медицинскую помощь, покрыв пораженные участки – руки и лицо – лекарственными противоожоговыми и обезболивающими средствами, после чего его доставили в дежурящую на митинге карету "сокрой помощи", которая повезла его в медучреждение.

На Telegram-канале Офиса президента Украины сообщили, что мужчина жив и получил ожоги легкой степени. Его увезли на "скорой" для осмотра и предоставления медицинской помощи.

"По предварительной информации, мужчина, который совершил самоподжог под стенами ОПУ, не принимал участие в митинге медработников, он появился за несколько минут до поджога. Полиция устанавливает личность. По предварительным данным, он живет в Сумской области и имел проблемы с местной властью", – говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель на брифинге добавила, что мужчина был облит бензиновым веществом.

"Рядом с ним были мужчины, державшие куртки, и они быстро его потушили", – сказала журналистам на брифинге возле ОП Юлия Мендель.

Под офисом президента в среду проходит несколько малочисленных митингов, в том числе здесь находится более сотни медиков, собравшихся на акцию против ликвидации больниц и урезания зарплат.