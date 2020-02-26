Есть подозрения на вирус: На Закарпатье изолировали автобус для проверки

Новости Украины:Таможенники на Закарпатье изолировали для проверки целый автобус из-за двух пассажиров с подозрением на коронавирус.

На одной из таможни на Закарпатье в двух пассажиров автобуса была повышенная температура, в связи с этим был изолирован целый автобус пассажиров.

Об этом заявил на брифинге по итогам заседания правительства вновь главный санитарно-эпидемиологический врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы сегодня имеем результаты температурных скринингов, у нас было выявлено несколько случаев в пункте пропуска "Тыса", а также в Черновцах повышение температуры", — отметил Ляшко.

По его словам, пограничники и медики сработали оперативно.

"В Закарпатье был изолирован весь автобус, поскольку там было два человека с больными. Пока им не провели дополнительные обследования и исследования в Ужгородской инфекционной больнице. Они были изолированы именно в инфекционной больнице. Установлен диагноз, который не подтверждает коронавирусную инфекцию и все будут отпущены", — отметил врач.

По его словам, у всех пассажиров автобуса собирают номера телефонов и их будут отслеживать на территории Украины.