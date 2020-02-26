"Забросали яйцами": Как в Николаеве встретили Депутата от "Оппозиционного блока"

Новости Украины:В Николаевском горсовете депутата от фракции "Оппозиционный блок" недовольные граждане забросали яйцами.

В здании Николаевского горсовета депутата от фракции "Оппозиционный блок" Павла Зоткина забросали яйцами.

Об этом пишет Преступности.НЕТ со ссылкой на слова свидетелей происшествия.

Отмечается, что яйцами депутата забросали представители "Нацдружин" на третьем этаже мэрии.

В комментарии изданию Зоткин заявил, что "демократия у нас только еще впереди".

Впрочем, на уточняющий вопрос, не связывает ли он это с поздравлением с 23 февраля в соцсети, депутат сказал, что вполне вероятно.

Накануне местные журналисты заметили пост Зоткина в Facebook, к которому тот прикрепил открытку с российским флагом и написал: "С праздником, мужчины!".