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Среда, 26.02.2020
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"Не соответствует нормам": Налоговая обнаружила нарушения во время большей половины проверок

"Не соответствует нормам": Налоговая обнаружила нарушения во время большей половины проверок
15:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com

Новости Украины:В ГНС во время 52% было обнаружено не соответствие нормам, при проверке субъектов хозяйствования.

Государственная налоговая служба в январе текущего года в ходе проверки субъектов хозяйствования выявила 262 случая, или 52% от общего количества, нарушений налогового законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

"В течение января 2020 года Государственная налоговая служба провела 501 проверку субъектов хозяйствования, которые выплачивали заработную плату и другие доходы физическим лицам. В результате органы ГНС выявили 262 случая, или 52% от общего количества, нарушений налогового законодательства", - говорится в сообщении.  

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Как следствие, налоговая доначислила нарушителям к уплате 74 млн грн налога на доходы физических лиц, свыше 23 млн грн единого взноса и около 5 млн грн военного сбора.

В январе по результатам мероприятий налогового контроля было выявлено около 900 наемных лиц, труд которых использовался работодателем без надлежащего оформления трудовых отношений.

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Украина, ГНС, Проверка, Нацполиция.
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