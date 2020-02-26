"Не соответствует нормам": Налоговая обнаружила нарушения во время большей половины проверок

Новости Украины:В ГНС во время 52% было обнаружено не соответствие нормам, при проверке субъектов хозяйствования.

Государственная налоговая служба в январе текущего года в ходе проверки субъектов хозяйствования выявила 262 случая, или 52% от общего количества, нарушений налогового законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

"В течение января 2020 года Государственная налоговая служба провела 501 проверку субъектов хозяйствования, которые выплачивали заработную плату и другие доходы физическим лицам. В результате органы ГНС выявили 262 случая, или 52% от общего количества, нарушений налогового законодательства", - говорится в сообщении.

Как следствие, налоговая доначислила нарушителям к уплате 74 млн грн налога на доходы физических лиц, свыше 23 млн грн единого взноса и около 5 млн грн военного сбора.

В январе по результатам мероприятий налогового контроля было выявлено около 900 наемных лиц, труд которых использовался работодателем без надлежащего оформления трудовых отношений.