"Ради закрытия производства": Столичный сотрудник ГФС вымогал 4 тыс долларов

Новости Украины:В Киеве задержали сотрудника ГФС за вымогательство 4 тыс долларов, ради закрытия уголовного производства.

В Киеве задержали сотрудника ГФС, который требовал 4 тыс. долларов взятки за закрытие уголовных производств за неуплату налогов, фиктивное предпринимательство и легализацию доходов, полученных преступным путем.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований задержали старшего оперуполномоченного Главного управления Государственной фискальной службы в городе Киеве во время получения неправомерной выгоды за злоупотребление влиянием (ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.

По предварительной информации, сотрудник ГФС требовал 4 тысячи долларов США у основателя юридического лица. За "вознаграждение" оперуполномоченный обещал повлиять на принятие следователем решения о закрытии возбужденных в отношении заявителя уголовных производств за неуплату налогов, фиктивное предпринимательство и легализацию доходов, полученных преступным путем и возвращения ему изъятого имущества.

Во время получения второй части взятки в сумме 2 тысячи долларов США сотрудник ГФС задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.