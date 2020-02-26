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В Киеве горел тепловой коллектор: погибли три человека

В Киеве горел тепловой коллектор: погибли три человека
10:39 Сегодня Телеграф ГСЧС Фото: ГСЧС

Новости Украины:На пожаре теплового коллектора в Голосеевском районе погибли три человека.

В Голосеевском районе столицы на пожаре теплового коллектора погибли три человека, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"25 февраля в 06:21 в Голосеевском районе по ул. Набережно-Корчеватская, 56/66 в тепловом коллекторе возник пожар, вследствие которого погибли 3 человека", - говорится в сообщении.

Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в 07:38.

Причина возгорания устанавливается.

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Напомним, в Киеве в 7:27 понедельника по проспекту Глушкова,1, на территории ВДНХ в помещении кухни заведения общественного питания возник пожар на площади 100 кв.

На Черниговщине на предприятии потушили возгорание резервуара с бензином.

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Киев, Пожар, Голосеевский район, ГСЧС.
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