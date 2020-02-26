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Ужгородский депутат организовал схему сбыта ворованных автомобилей из ЕС в Украине

Ужгородский депутат организовал схему сбыта ворованных автомобилей из ЕС в Украине
23:14 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay

Новости Украины:Ужгородскому депутату сообщили подозрение в организации схемы продажи похищенных в ЕС автомобилей.

Депутату Ужгородского городского совета сообщил о подозрении в организации схемы продаж элитных автомобилей, похищенных в странах ЕС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении депутату Ужгородского городского совета в создании преступной организации и незаконном завладении транспортными средствами (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Так, по версии следствия, указанное лицо подозревается в участии в преступной организации, которая занималась незаконным завладением элитными автомобилями на территории стран Евросоюза (Республика Польша, Королевство Нидерландов, Чехия и другие).

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В дальнейшем похищенные автомобили продавали на территории Украины.

Сообщается, что по такой схеме в свободный оборот на территории Украины было реализовано более полусотни автомобилей.

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ЕС, Ужгород, ОГП.
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