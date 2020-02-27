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Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий в Карпатах

Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий в Карпатах
09:53 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины:Сегодня, 27 февраля, в Карпатах из-за мокрого снега возможен сход снежных лавин.

В высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей в четверг сохраняется значительная снеголавинная опасность.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 27 февраля в высокогорье Закарпатской области и, вследствие выпадения осадков в виде мокрого снега, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Карпатском регионе на реках ожидается формирование очередного тало-дождевого паводка. 

"По данным Укргидрометцентра, 27 февраля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) и реках Закарпатья ожидается формирование очередного тало-дождевого паводка с подъемом уровней воды на 0,3-1,5 м над уровнями 25 февраля на 8 час, без угрозы негативных последствий", - сообщили в ведомстве ГСЧС.

В Карпатах спасли пятерых туристов

В нижнем течении реки Боржава возможен начальный выход воды на пойму, добавили в ГСЧС.

Напомним, 27 февраля, в большинстве областей страны пройдут дожди, в Карпатах - с мокрым снегом.

Ночью в западных, северных и Винницкой областях, и днем, кроме юго-востока, пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на Правобережье на северо-западный, 5-10 м/с, в южной и восточной частях страны порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6 тепла; днем 4-9, в южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях и в Крыму 10-15 тепла.

В Карпатах намело больше метра снега

В Карпатах ночью ожидается умеренный, днем небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, температура в течение суток 0-5 мороза. В Киеве - небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5 тепла, днем +5-7.

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Спасатели, Лавина, ГСЧС, Паводок.
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