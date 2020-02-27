В Хмельницком сотрудник полиции насмерть сбил велосипедистку

Новости Украины:В Хмельницкой области сотрудник полиции совершил наезд на велосипедистку, женщина не выжила.

В Хмельницкой области полицейский совершил наезд на велосипедистку. От полученных травм женщина скончалась, Государственное бюро расследований начало расследование. Об этом сообщает ГБР.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием руководителя одного из секторов Красиловского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области. По предварительной информации, 26 февраля около 20:35 в селе Щиборовка Красиловского района Хмельницкой области полицейский за рулем автомобиля Skoda Octavia совершил наезд на велосипедиста. в результате ДТП женщина погибла на месте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель вызвал скорую и дождался приезда медиков и правоохранителей.

"Предварительно установлено, что в состоянии алкогольного опьянения полицейский не находился. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия", - указано в сообщении.

Сообщается, что досудебное расследование проводится по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.