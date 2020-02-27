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В Киеве в результате ДТП пострадали три женщины

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В Киеве в результате ДТП пострадали три женщины
10:16 Сегодня Телеграф Информатор Фото: Информатор

Новости Украины:В Дарницком районе столицы произошла авария с участием автомобилей Ford и Audi, в результате которой пострадали три женщины.

В Бортничах в Киеве вечером в среду, 26 февраля, произошла авария с участием автомобилей Ford и Audi, в результате которой пострадали три женщины, сообщает Информатор.

Отмечается, что около 20:00 Audi поворачивала налево с улицы Промышленная на улицу Переяславская. В это время из области, по словам свидетелей, на большой скорости ехал автомобиль Ford. Его водитель не успел среагировать на перекрестке и на полном ходу влетел в Audi.

От удара Audi развернуло и выбросило прямо на автобусную остановку. К счастью, в это время она была пустой. А вот трем женщинам, находившимся в салоне Audi, потребовалась помощь врачей. Их с разными травмами доставили в ближайшую больницу. По словам патрульных, признаков опьянения у водителей не наблюдалось. На месте аварии работала следственно-оперативная группа.

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Напомним, в Днепровском районе столицы на перекрестке бульвара Перова и улицы Петра Запорожца произошла авария, которая лишь чудом не превратилась в трагедию.

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Киев, ДТП, Авария, Происшествие.
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