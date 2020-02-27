Самоубийство или нет: В Хмельницком расследуют смерть мужчины

Новости Украины:В Хмельницкой области расследуют смерть мужчины, труп которого нашли с ножевым ранением в сердце.

В Хмельницком обнаружили тело мужчины в собственном авто, у которого было ножевое ранение в районе сердца. Об этом сообщает ГУНП в области.

"В Хмельницком полицейские устанавливают обстоятельства смерти 57-летнего мужчины. Тело мужчины было обнаружено на улице Прибужской в его собственном авто с ножевым ранением в районе сердца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицию вызвал местный житель 26 февраля, около 20:20.

"В салоне автомобиля Opel Vectra на водительском сиденье он обнаружил тело мужчины с ножевым ранением в районе грудной клетки", - сообщили в секторе коммуникации.

Указано, что по данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"В рамках расследования назначен ряд экспертиз. Также опрашивают родных, друзей, коллег погибшего. Поминутно изучают его маршрут по камерам наблюдения. Сейчас рассматривается несколько версий произошедшего, среди которых как убийство, так и самоубийство", - добавили в секторе коммуникаций.