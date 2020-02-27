Во Львовской области отец застрелил сына из охотничьего ружья

Новости Украины:27 февраля около 00:30 в одном из сел Золочевского района Львовской области медики обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением без признаков жизни

Во Львовской области из-за бытового конфликта мужчина застрелил из охотничьего ружья своего сына. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Так, сегодня, 27 февраля, около 00.30, в полицию поступило сообщение от медиков о том, что, прибыв на вызов, в жилом доме в одном из сел Золочевского района они обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением без признаков жизни.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили личность погибшего - 34-летнего местного жителя. Также установлено, что в мужчину стрелял его 60-летний отец.

Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Василий Виконский, ночью между родственниками возник бытовой конфликт, во время которого отец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в сына из охотничьего гладкоствольного ружья. Медики уже установили, что в крови отца было более двух промилле алкоголя.

"Орудие убийства изъято, будем устанавливать происхождение ружья и на законных основаниях ли оно хранилось. Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, в ближайшее время суд изберет для него меру пресечения", - сказал полицейский.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от семи до пятнадцати лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.