Конвертцентр и три ботофермы: В Запорожье раскрыли преступную сеть (Видео)

Новости Украины:в Запорожье сотрудники СБУ пресекли огромную сеть конвертационного центра и также три "ботофермы".

СБУ пресекла в Запорожье деятельность мощного конвертационного центра, который выводил средства, в том числе государственных предприятий, и выявила три "ботофермы".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Досудебное следствие установило, что" конверт" функционировал с января 2019 года. Организаторы "конверта" предоставляли заказчикам "услуги" по обналичиванию средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций. Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет. Среди "клиентов" "конверта" было более 60 коммерческих структур реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных предприятий из Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей. По данным следствия, среди выведенных в тень средств более 55 миллионов гривень - бюджетные деньги. В общей сложности государству нанесен ущерб на сумму более 20 миллионов гривень из-за неуплаты налогов и обязательных платежей.

Во время 13 одновременных обысков в офисе конвертационного центра и по месту жительства фигурантов дела изъяты 16 печатей подконтрольных предприятий, банковская и бухгалтерская документация, черновые записи, компьютерная техника, средства связи, которые будут приобщены к материалам следствия", - говорится в сообщении.В ходе следственных действий также выявлены три "ботофермы", организованные конвертационным центром. Они, возможно, использовались для массового распространения деструктивных публикаций в соцсетях и мессенджерах, а также для рассылки ложных сообщений о "минировании" и других действий, направленных на дестабилизацию общественной обстановки в стране.

В рамках уголовного производства решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности организаторов конвертационного центра и руководства предприятий-клиентов для возмещения причиненного государству ущерба.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к афере.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились во исполнение указания Президента Украины по противодействию "тенизации" отечественной экономики совместно со следователями территориального управления ГБР, расположенного в Мелитополе, под процессуальным руководством прокуратуры области.