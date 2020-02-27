В Одессе мужчина покончил жизнь самоубийством, оставив предсмертное видео

Новости Украины:Полиция Одесской области устанавливает все причины случившегося.

В Одессе полиция начала расследование по факту гибели мужчины при падении с 15-го этажа жилого дома.

Как проинформировали в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели гражданина, выпавшего с 15-го этажа высотного жилого дома по улице Академика Воробьева.

По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство, о чем свидетельствует видеозапись, которая имеется в распоряжении правоохранителей. Эту запись он якобы отправил перед гибелью знакомому.

"Есть предсмертное видео, в котором он объясняет причину своего поступка", - заявили в отделе коммуникаций главка, однако содержания записи не озвучили.

Предварительно происшествие квалифицировано по ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

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