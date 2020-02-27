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В "Барабашово" произошли столкновения с применением светошумовых гранат (Видео)

В "Барабашово" произошли столкновения с применением светошумовых гранат (Видео)
15:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com

Новости Украины:В Харькове произошли стычки, сопровождавшиеся перестрелками и применением светошумовых гранат, есть пострадавшие.

Предприниматели ТЦ "Барабашово" в Харькове не дали коммунальщикам, прибывшим на территорию рынка, начать демонтаж объектов перед началом строительства трассы в сторону Салтовского жилмассива.

Об этом рассказал руководитель пресс-службы ТЦ "Барабашово" Сергей Зайцев. 

"Утром на рынок прибыли неизвестные в камуфляже с целью демонтажа объектов, включая арку на въезде, где есть надпись "ТЦ "Барабашово". Арку пытались поджечь, и тогда предприниматели стали в защиту. Между сторонами словесного конфликта началась драка", - отметил Зайцев. 

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По его словам, неизвестные применили светошумовые гранаты: "В результате взрывов несколько предпринимателей получили ожоги глаз, рук и ног. С места происшествия скорая доставила четырех мужчин в городскую больницу скорой помощи".

"Не обошлось без применения оружия. Сначала один из неизвестных стрелял в воздух, а затем, угрожая пистолетом, приказал людям отойти назад", - добавил Зайцев. 

По его словам, на место прибыли наряды полицейских-спецназовцев: "Они перекрыли подъезд и пытаются прекратить конфликт".

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"Группа предпринимателей намерена дежурить круглосуточно, чтобы не допустить демонтажа павильонов", - пояснил Зайцев.

Состояние пострадавших, как сообщили в больнице, стабильное.

Как сообщалось, 26 февраля на очередной сессии депутатов Харьковского горсовета городской голова Геннадий Кернес заявил о начале строительства дороги через ТЦ "Барабашово": "Дорога будет построена, принесет большую пользу горожанам и гостям города, так как улучшит транспортную доступность к Салтовскому жилмассиву".

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Тогда же на территорию ТЦ "Барабашово" заехали более десяти единиц спецтехники для начала строительных работ, но более 100 предпринимателей перекрыли им дорогу. 

20 января 200 предпринимателей "ТЦ" Барабашово" заблокировали до десятка единиц спецтехники, прибывшей для демонтажа рекламных конструкций. Из-за конфликта сторон началась потасовка. На место вызвали полицию.

14 февраля на сайте Харьковского горсовета появилось заявление, что дорога через территорию ТЦ "Барабашово" будет построена несмотря на акции протеста.

Ночью 13 февраля около полусотни предпринимателей ТЦ "Барабашово" по инициативе общественного штаба "STOP-дорога!" установили баррикады, чтобы не дать бульдозерам начать строительство дороги, из-за чего более 2 тыс. торговых павильонов будут демонтированы.

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Украина, Протест, Харьков, Разбойное нападение, Нацполиция, ГУНП, Барабашово.
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