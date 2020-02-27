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В Винницкой области мужчины в масках ворвались на сессию горсовета, есть пострадавшие

В Винницкой области мужчины в масках ворвались на сессию горсовета, есть пострадавшие
14:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:vn.npu.gov.ua

Новости Украины:В Винницкой области мужчины в масках ворвались на сессию горсовета, во время инцидента пострадали двенадцать человек.

На Винниччине в четверг молодчики в масках пытались сорвать сессию Жмеринской городского совета: во время инцидента пострадали восемь полицейских и четверо нападавших, одиннадцати человек задержали.

Об этом сообщила начальник отдела коммуникации полиции Винницкой области Анна Олейник. 

"Это была очередная сессия Жмеринского городского совета. Более 20 человек в масках разбили входную дверь, забежали в фойе городского совета и хотели прорваться к месту проведения пленарного заседания. Им помешали полицейские, которые несли службу по охране общественной безопасности. Молодчики бросали в них камни и дымовые шашки, успели разбить часть мебели и стекла", - сообщила Олейник.

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По ее словам, наиболее активных участников из тех, кто совершал хулиганские действия, задержали и доставили в отделение полиции, их 11. Сейчас их допрашивают, устанавливают их анкетные данные, а также выясняют личности всех участников этих событий.

Во время инцидента пострадали восемь полицейских и четверо нападавших, о степени полученных ими повреждений пока не сообщается. 

На месте происшествия документирует правонарушения следственно-оперативная группа полиции, правоохранители обеспечивают соблюдение общественного порядка. Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Жмеринского отдела полиции, определяется его правовая квалификация.

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Как сообщили, в Жмеринском городском совете, после завершения инцидента сессия продолжила свою работу.

Источник в горсовете предполагает, что попытка неизвестных ворваться в сессионный зал связана с рассмотрением депутатами вопроса о лишении полномочий и.о. городского головы, секретаря горсовета Юрия Свитлака и, вероятно, организована его оппонентами.

Местное издание "Жмеринская газета" на своей странице в Facebook разместил фото инцидента. На одном из них видно, что нападавшие одеты в камуфляжную одежду, на которой можно разглядеть часть надписи со словом "дружины".

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Украина, Винница, Маски, Разбой, Жмеринка.
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