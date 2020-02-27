Огонь и много дыма: В Одессе горела база отдыха (Видео)

Новости Украины:В Одессе произошло возгорание на базе отдыха, что привело к пожару на одном из причалов.

В Одессе утром горели дома для отдыха возле одного из причалов.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

"27 февраля в 05:25 в службу спасения "101" поступило сообщение, что на ул. Шкиперского, причал №137, произошло возгорание домов отдыха. По прибытию к месту вызова пожарно-спасательного отделения 6-й государственной пожарно-спасательной части было установлено, что произошло возгорание домов отдыха на площади 300 кв. м., есть угроза распространения огня на рядом расположенные дома для отдыха", - сказано в сообщении.

Пожарно-спасательные подразделения были направлены по повышенному номеру вызова. На месте пожара были созданы 2 оперативных участка и обеспечено эффективное тушение пожара. Спасатели пожар локализовали в 7:22 и в 8:13 его ликвидировали на площади 400 м. кв.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.