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Огонь и много дыма: В Одессе горела база отдыха (Видео)

Огонь и много дыма: В Одессе горела база отдыха (Видео)
17:18 Сегодня Телеграф УНН Фото: od.dsns.gov.ua

Новости Украины:В Одессе произошло возгорание на базе отдыха, что привело к пожару на одном из причалов.

В Одессе утром горели дома для отдыха возле одного из причалов.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

"27 февраля в 05:25 в службу спасения "101" поступило сообщение, что на ул. Шкиперского, причал №137, произошло возгорание домов отдыха. По прибытию к месту вызова пожарно-спасательного отделения 6-й государственной пожарно-спасательной части было установлено, что произошло возгорание домов отдыха на площади 300 кв. м., есть угроза распространения огня на рядом расположенные дома для отдыха", - сказано в сообщении.

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Пожарно-спасательные подразделения были направлены по повышенному номеру вызова. На месте пожара были созданы 2 оперативных участка и обеспечено эффективное тушение пожара. Спасатели пожар локализовали в 7:22 и в 8:13 его ликвидировали на площади 400 м. кв. 

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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Украина, Одесса, Пожар, База отдыха, ГСЧС, ГУНП.
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