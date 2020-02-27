В Киеве появились две новые ландшафтные зоны

Новости Украины:Киевсовет принял решение объявить ландшафтными зонами территорию возле озера Редькино и залива Наталка.

Киевский городской совет объявил охранными териториями почти 170 га земли на Оболони, создав два заказника местного значения.

Соответствующее решение поддержали сегодня на заседании Киевсовета большинство депутатов.

Так, ландшафтными заказниками местного значения "Залив Наталка" объявлены территории Оболонского района возле ул. Северной ориентировочной площадью 85,5 га. В решении отмечается, что 84 га этих земель находятся в пользовании КП "Плесо", и 1,5 га не предоставлены в собственность или пользование. В объект входят два острова без названия, залив Наталка и прибрежная полоса.

Также ландшафтным заказником местного значения "Озеро Редькино" объявлена территория возле озера Редькино (озеро Министерка) на Оболони, которое находится на ул. Богатырской, ориентировочной площадью 74,2 га. 56,7 га этих территорий находятся в пользовании КП "Плесо" и 17,5 га не предоставлены в собственность или пользование.

Своими решениями Киевсовет внес соответствующие изменения в Программу развития зеленых зон Киева, включив территории новых заказников в перечень объектов природно-заповедного фонда.

Обеспечить охрану и содержание объектов поручено КП "Плесо".

Напомним, Решение о переименовании станции метро "Дорогожичи" будет приниматься по итогам голосования горожан.