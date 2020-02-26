"Менять ли адреса в документах при переименовании улиц": КГГА объснили что делать

Новости Украины:В КГГА дали ответ на вопрос, что делать с документами в случае переименования улиц.

В Киевской городской госадминистрации дали объяснения по вопросу, обязательно ли менять адреса в документах в случае переименования указанных в них улиц.

Об этом заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, начальник управления административных услуг Юрий Таций написал на своей странице в Facebook.

Чиновник пояснил, что на законодательном уровне не определена обязательность изменения адреса в документах.

"Изменение сведений о местонахождении юридического лица подлежит государственной регистрации в соответствии с законом Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей". Однако закон не устанавливает пакет документов, который подается для государственной регистрации изменений в случае переименования улиц. Никаких официальных разъяснений со стороны Государственной регистрационной службы Украины по этому вопросу нет. То есть, на законодательном уровне обязательность данной процедуры не определена", – сообщил Таций.

В то же время он отметил, что изменения в документы можно сделать по собственной инициативе. Так, прописку в паспорте менять не обязательно, однако по желанию перерегистрацию можно сделать при смене фотографии или фамилии.

"Имеющиеся документы о праве собственности на недвижимое имущество менять также не обязательно. Это такие документы, как свидетельство о праве собственности, свидетельство о праве на наследство, договор купли-продажи, договор мены или дарения и т.д. Собственник имущества, конечно, может внести изменения в документы на имущество (изменить адрес) по собственной инициативе при осуществлении какого-то нотариального действия со своим имуществом – продажа, дарение, унаследование. Справку об изменении названия улицы можно получить в Департаменте архитектуры и градостроительства КГГА", – добавил Таций.

Также он добавил, что юридические лица должны руководствоваться законом Украины "О государственной регистрации юридических и физических лиц предпринимателей".