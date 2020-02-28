В Винницкой области грузовик "снес" пешехода (Фото)

Новости Украины:Полиция устанавливает обстоятельства смертельной ДТП в Винницком районе.

В Винницкой области "Камаз" насмерть сбил 59-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Винницкой области.

"27 февраля на автодороге Турбов - Винница произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 59-летнего пешехода и грузовика. В результате аварии пострадавший получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Следователи устанавливают обстоятельства и причины происшествия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авария произошла около 20:00 часов.

По предварительной информации, 25-летний житель Кировоградской области, управляя автомобилем "Камаз", допустил наезд на пешехода, который пересекал дорогу в неустановленном месте. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

По данным полиции, водитель трезв. Автомобиль помещен на штрафплощадку.

Полицией открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.