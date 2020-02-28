Скачать
Пятница, 28.02.2020
Президент ветировал отмену закона о строевом уставе ВСУ
Президент ветировал отмену закона о строевом уставе ВСУ
Эпидемия коронавируса: сколько в мире больных и умерших
Эпидемия коронавируса: сколько в мире больных и умерших
Телеграф получил престижную награду НОК (Фото)
Телеграф получил престижную награду НОК (Фото)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 29 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 29 февраля

В Винницкой области грузовик "снес" пешехода (Фото)

В Винницкой области грузовик "снес" пешехода (Фото)
11:34 Сегодня Телеграф УНН Фото: vn.npu.gov.ua

Новости Украины:Полиция устанавливает обстоятельства смертельной ДТП в Винницком районе.

В Винницкой области "Камаз" насмерть сбил 59-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Винницкой области.

"27 февраля на автодороге Турбов - Винница произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 59-летнего пешехода и грузовика. В результате аварии пострадавший получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Следователи устанавливают обстоятельства и причины происшествия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авария произошла около 20:00 часов.

По предварительной информации, 25-летний житель Кировоградской области, управляя автомобилем "Камаз", допустил наезд на пешехода, который пересекал дорогу в неустановленном месте. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

В Киеве будут судить организатора пиратских онлайн-кинотеатров

По данным полиции, водитель трезв. Автомобиль помещен на штрафплощадку.

Полицией открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Винницкая область, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сон не для пенсионеров: почему пожилым людям лучше спать меньше
02 "Коронавирус никого не обойдет": ВОЗ посоветовала странам напрасно не надеяться
03 Везунчики весны: 5 знаков зодиака, которых ждет удача весной 2020 года
04 "Я приду сам": Петр Порошенко о допросе в ГБР
05 "Синдром компьютерных глаз": как не потерять зрение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина и Словакия запускают виртуальный реверс газа
Украина и Словакия запускают виртуальный реверс газа
В НАТО поддержали Турцию и осудили авиаудары в Идлибе
Эскалация в Сирии: НАТО собирается на срочное заседание
Россия отправила в Сирию два фрегата с крылатыми ракетами
Россия отправила в Сирию два фрегата с крылатыми ракетами
Везунчики весны: 5 знаков зодиака, которых ждет удача весной 2020 года
Везунчики весны: 5 знаков зодиака, которых ждет удача весной 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь