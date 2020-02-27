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В Киеве будут судить организатора пиратских онлайн-кинотеатров

В Киеве будут судить организатора пиратских онлайн-кинотеатров
18:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Злоумышленник нанес ущерба правообладателям на сумму 5 миллионов гривень.

В Киеве будут судить злоумышленника, который организовал деятельность пиратских онлайн-кинотеатров.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, в суд направлено обвинительное заключение в отношении 34-летнего мужчины, который в сговоре с другими лицами создал несколько онлайн-кинотеатров.

"Злоумышленник демонстрировал аудиовизуальные произведения без разрешения правообладателей, вопреки требованиям закона Украины "Об авторском праве и смежных правах", - говорится в сообщении.

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Для того, чтобы скрыть реальное местонахождение интернет-ресурсов он использовал специальный сервис. Основой прибыли была уплаченная реклама, которая размещалась на его онлайн-ресурсах.

В ходе досудебного расследования назначено и проведено 36 судебных экспертиз в области интеллектуальной собственности и 15 судебных компьютерно-технических экспертиз. Установлено, что злоумышленник нанес ущерб правообладателям на сумму более 5 млн гривен.

Действия мужчины квалифицированы по ч.3 ст.176 (нарушение авторского права и смежных прав) Уголовного кодекса Украины.

На сегодняшний день досудебное расследование завершено, обвинительное заключение направлено в Дарницкий райсуд столицы для рассмотрения. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Напомним, 27 февраля около 00:30 в одном из сел Золочевского района Львовской области медики обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением без признаков жизни. 

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Киев, Суд, Кинотеатры, Нацполиция.
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