В аэропорту "Борисполь" грузины устроили дебош

Новости Украины:Двое депортированных из Швеции граждан Грузии учинили дебош в аэропорту "Борисполь".

Пограничники запретили въезд в Украину на 3 года двум депортированным из Швеции гражданам Грузии, которые устроили дебош в аэропорту "Борисполь", сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Депортированные из Швеции иностранцы возвращались транзитным рейсом "Стокгольм-Киев-Тбилиси". Ожидая своего рейса, молодые люди вели себя агрессивно и нарушали общественный порядок. На замечание пограничников мужчины не реагировали, а наоборот осуществляли неповиновение законным требованиям охранников границы", - говорится в сообщении.

В связи с этим пограничники были вынуждены прибегнуть к силовым действиям и задержать мужчин. Так, сейчас на граждан Грузии составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.185-10.

"Кроме этого, из-за своих действий грузины получили и по запрету на въезд в Украину сроком на три года", - добавили в ведомстве.