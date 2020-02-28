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В аэропорту "Борисполь" грузины устроили дебош

В аэропорту "Борисполь" грузины устроили дебош
11:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: dpsu.gov.ua

Новости Украины:Двое депортированных из Швеции граждан Грузии учинили дебош в аэропорту "Борисполь".

Пограничники запретили въезд в Украину на 3 года двум депортированным из Швеции гражданам Грузии, которые устроили дебош в аэропорту "Борисполь", сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Депортированные из Швеции иностранцы возвращались транзитным рейсом "Стокгольм-Киев-Тбилиси". Ожидая своего рейса, молодые люди вели себя агрессивно и нарушали общественный порядок. На замечание пограничников мужчины не реагировали, а наоборот осуществляли неповиновение законным требованиям охранников границы", - говорится в сообщении.

В связи с этим пограничники были вынуждены прибегнуть к силовым действиям и задержать мужчин. Так, сейчас на граждан Грузии составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.185-10.

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"Кроме этого, из-за своих действий грузины получили и по запрету на въезд в Украину сроком на три года", - добавили в ведомстве.

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Пограничники, Борисполь, ГПСУ, Грузины.
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