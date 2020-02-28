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Пятница, 28.02.2020

В Киевской области СБУ провела антитеррористические учения (Видео)

СБУ провела учения в Белой Церкви и прилегающих районах Киевской области. Соответствующий видеоролик размещен на официальном канале службы в Youtube. Кроме сотрудников СБУ в учениях принимали участие Нацгвардия, областная Нацполиция, ГСЧС, Военная служба правопорядка, отдельные части Минобороны, областная администрация и гражданские службы. Тренировки проводились для совершенствования тактики борьбы против диверсионно-разведывательных групп противника и реагирования на террористические угрозы.
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СБУ, Киевская область, ГСЧС, Антитеррористические учения, Нацполиция.
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