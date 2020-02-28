В Одессе ликвидировали канал нелегальной миграции (Фото)

Новости Украины:СБУ блокировала канал незаконной миграции в Украину выходцев из Ближнего Востока.

Контрразведка СБУ разоблачила в Одессе организованную преступную группировку, в которую входили иностранцы, связанные с одной из почетных консульских учреждений в Украине и частными фирмами.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Злоумышленники изготавливали поддельные документы, легализовали их в иностранном консульском учреждении. Затем участники группы передавали их в органы государственной власти для получения разрешений на пребывание в Украине граждан из стран так называемого "миграционного риска", - говорится в сообщении.

По результатам проведения следственных действий совместно с работниками Национальной полиции, в рамках уголовного производства, начатого по ст. 358 Уголовного кодекса Украины, правоохранители изъяли документацию, компьютерную технику, электронные носители информации, содержащие доказательства противоправной легализации иностранных граждан.

Решается вопрос относительно сообщения фигурантам подозрений в совершении уголовного преступления.