В Чернигове произошел пожар на военном полигоне, пострадали люди

Новости Украины:На Черниговщине на военном полигоне загорелись палатки, трое военнослужащих получили ожоги.

В результате пожара двух военных палаток, что произошел ночью на полигоне оперативного командования "Север" ВСУ вблизи пгт Гончаровское на Черниговщине, трое военнослужащих получили ожоги.

Об этом сообщил департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

"Возле пгт Гончаровское Черниговского района на территории 242 общевойскового полигона оперативного командования "Север" воинской части 3321 Министерства обороны Украины в 02 час. 00 мин. 28 февраля произошел пожар двух военных палаток УСБ-56. Огнем уничтожены палатки. В результате пожара три человека получили ожоги верхних конечностей", - говорится в сообщении.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Подразделения ГСЧС к тушению не привлекались.