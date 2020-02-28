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Угрожал гранатой: в Одессе злоумышленник взял судей в заложники

Угрожал гранатой: в Одессе злоумышленник взял судей в заложники
14:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Полиция

Новости Украины:В Одессе мужчина с гранатой взял в заложники судей.

В Приморском районном суде вооруженный гранатой обвиняемый в убийстве взял в заложники судей.

Как сообщили в суде, сегодня примерно в 12.00 в суд из СИЗО доставили обвиняемого по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, чтобы продлить ему меру пресечения.

Когда мужчину завели в зал заседаний и поместили в "клетку", он достал гранату, и пригрозил, что взорвет ее, если его не отпустят.

Сотрудник суда рассказал, что в заложниках оказалось несколько человек, в частности, судьи Виктор Иванов, Вячеслав Бондарь, а также конвоир.

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Все заседания были остановлены, люди – эвакуированы.

По другим данным, в заложниках оказался еще один человек, а злоумышленник – обвиняемый в убийстве гражданина Израиля.

Как уточнили в региональном главке Нацполиции, в Портофранковское отделение полиции поступило сообщение о том, что один из залов заседания в Приморском суде заминирован. На место происшествия были направлены взрывотехники, следственно-оперативная группа, кинологи и работники ГСЧС.

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В 12:40 был введен специальный оперативный план "Заложник". На месте происшествия прибыл начальник полиции ГУНП в Одесской области Олег Бех, который лично провел переговоры с террористом.

"У мужчины изъят предмет, похожий на гранату", - сообщили в отделе коммуникаций полицейского главка.

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Одесса, Суд, Граната, Нацполиция.
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