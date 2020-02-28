В Черниговской области на полигоне произошел пожар

Новости Украины:На территории военного полигоне случился пожар, пострадали 3 человека.

В Черниговской области на территории военного полигона ночью горели две палатки, в результате чего три человека получили ожоги.

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

"У пгт Гончаровское Черниговского района на территории 242 общевойскового полигона оперативного командования "Север" воинской части 3321 Министерства обороны Украины в 2 час ночи 28 февраля произошел пожар двух военных палаток УСБ-56", - говорится в сообщении.

Так, огнем были уничтожены палатки, причина и ущерб инцидента устанавливаются.

"В результате пожара три человека получили ожоги верхних конечностей. На тушение пожара подразделения ГСЧС не привлекались", - добавили в департаменте.