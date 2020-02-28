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"Труп под мостом": В Ивано-Франковске студент покончил жизнь самоубийством

"Труп под мостом": В Ивано-Франковске студент покончил жизнь самоубийством
16:31 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины:В Ивано-Франковске сотрудники ГУНП нашли под мостом труп студента, который по предварительным данным покончил жизнь самоубийством.

В Ивано-Франковске под мостом нашли тело студента, который покончил жизнь самоубийством, об этом свидетельствует найдена предсмертная записка.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Ивано-Франковской области.

"Сообщение в полицию Ивано-Франковская поступило сегодня, 28 февраля, около 8:00 утра от прохожего о том, что под мостом в микрорайоне Пасечная, вблизи реки он обнаружил тело мужчины", - говорится в сообщении.

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Во время первоочередных следственных действий правоохранители выяснили, что умерший - 2000 года рождения, житель Черновицкой области, студент одного из вузов города. 

При осмотре места происшествия полицейские обнаружили предсмертную записку. 

Тело мужчины направлено для проведения экспертизы.

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Следствие выясняет, что побудило мужчину к такому поступку. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 УК Украины с пометкой "Самоубийство".

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Украина, Ивано-Франковск, Самоубийство, Смерть, Студент, ГУНП.
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