День в ООС: оккупанты применили 120-мм минометы

Новости Украины:Боевики на Донбассе четыре раза нарушали режим "тишины".

С начала сегодняшних суток боевики незаконных вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также была отмечена работа снайперской пары", - говорится в сообщении.

Два обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": рядом с Водяным из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, и возле Пищевика - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел обстрелы недалеко от Новотошковского из крупнокалиберных пулеметов, там же по нашим позициям велся снайперский огонь. В районе населенного пункта Орехово враг выпустил шесть мин из 120-мм миномета.

Как сообщалось ранее, сегодня, 28 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.