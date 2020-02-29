На Донбассе работал снайпер, ранен один военный

Новости Украины:Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военный.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"28 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Пять обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно два раза рядом с Водяным - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Пищевика - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Лебединского - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 18 мин, рядом с Новотроицким - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрелы наших позиций, а именно неподалеку Новотошковского - из крупнокалиберных пулеметов, а также по нашим позициям велся снайперский огонь, дважды в районе н.п. Орехово - из120-мм минометов враг выпустил 9 мин и 3 мины с миномета калибра 82 мм.

С началом текущих российские оккупационные войска трижды вели огонь в сторону украинских позиций, а именно рядом с Невельском - из 120-мм миномета - 6 мин, неподалеку Майского - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 3 мины, а также зафиксировано огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе н.п. Красногоровка - из станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов, а также велся огонь из крупнокалиберных пулеметов.

"За текущие сутки потерь нет", - добавили в штабе.