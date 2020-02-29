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В Черниговской области горел храм периода Гетманщины

В Черниговской области горел храм периода Гетманщины
09:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГСЧС

Новости Украины:На Черниговщине горел храм Домницкого Рождества Богородицы мужского монастыря, что в последние годы возрождается и где долгое время была исправительная колония.

Как сообщили в ГУНП в области, сегодня в 6.50 утра в полицию Черниговской области от спасателей поступило сообщение о том, что загорелся храм в мужском монастыре в селе Домница Менского района. На место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции Менского отдела полиции.

По предварительной информации, пожар вызвала неисправность отопительных приборов. Пока в управлении ГСЧС не уточняют информацию о нанесенном ущербе и пострадавших. Домницкий монастырь основан в период Гетманщины. Был уничтожен в советские времена, вполовине XX века там был интернат для детей-инвалидов.

В годы Второй мировой войны фашисты всех подопечных заведения расстреляли. Братская могила погибших остается на территории монастыря. Потом долгое время на этой территории располагалась исправительная колония.

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В годы независимой Украины монастырь начал возрождаться. Сегодня Домницкий монастырь представляет научную и художественную ценность как редкий ансамбль сооружений Мазепинской эпохи и эпохи расцвета классицизма.

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Пожар, Храм, ГСЧС, Происшествие.
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