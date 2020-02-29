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В Госпогрансжбе отчитались о ситуации на КПВВ Донбасса

В Госпогрансжбе отчитались о ситуации на КПВВ Донбасса
10:35 Сегодня Телеграф УНН Фото: Госпогранслужба

Новости Украины:В Госпогранслужбе сообщили, что в очередях на КПВВ застряли более 280 автомобилей.

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе сегодня открылись вовремя и функционируют в штатном режиме. В очередях собралось 280 авто, передает пресс-служба ГПСУ.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/50; "Марьинка" - 10/110; "Новотроицкое" - 20/25; "Гнутово" - 20/15", - говорится в сообщении.

По информации пограничников, в среднем через КПВВ последовало 33,4 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 8200 человек и 1115 транспортных средств; "Марьинка" - 6935 человек и 1285 транспортных средств; "Новотроицкое" - 6435 человек и 1235 транспортных средств; "Гнутово" - 2530 человек и 585 транспортных средств; "Станица Луганская" - 9270 человек.

На Донбассе работал снайпер, ранен один военный

Как сообщалось ранее, 28 февраля на КПВВ на Донбассе утром в очередях застряли 200 автомобилей.

Напомним, до следующего заседания ТКГ будет разработан проект открытия КПВВ в Золотом и Счастье.

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Госпогранслужба, Донбасс, ГПСУ, Линия разграничения, КПВВ, Очередя.
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