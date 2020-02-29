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Ситуация на Донбассе: Оккупанты прицельно бьют из запрещенных минометов

Ситуация на Донбассе: Оккупанты прицельно бьют из запрещенных минометов
13:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Российско-оккупационные войска с начала суток совершили уже семь прицельных обстрелов позиций украинских военных на Донбассе.

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил 7 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений, сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк на брифинге.

Так, по информации Минобороны, сразу после полуночи боевики выпустили 6 мин калибра 120 мм по украинским позициям в районе Невельского.

После 1:20 ночи 3 мины калибра 82 мм были выпущены по защитникам Травневого. Также позиции были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения.

Примерно с 2:00 до 3:00 боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским позициям в районе Красногоровки.

После 6:30 утра по позициям под Лебединским были выпущены 10 мин калибра 82 мм.

В 10:45 также из минометов калибра 82 мм были обстреляны позиции под Ореховым.

На Донбассе работал снайпер, ранен один военный

Кроме того, были зафиксированы нарушения режима тишины с применением гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районах Красногоровки и Павлополя.

Подразделения Объединенных сил несколько раз открывали огонь в ответ с применением легкого пехотного вооружения.

Пострадавших в результате обстрелов среди украинских военнослужащих нет.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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