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ДТП на Закарпатье: легковушку выбросило в кювет после столкновения с микроавтобусом (Фото)

ДТП на Закарпатье: легковушку выбросило в кювет после столкновения с микроавтобусом (Фото)
15:21 Сегодня Телеграф Полиция Фото: Полиция

Новости Украины:Полиция начала следствие по факту ДТП с пострадавшими на Закарпатье.

Полицейские Ужгородского района выясняют причины ДТП, которое произошло в селе Барвинок. Вследствие ДТП в больницу госпитализировали 55-летнюю женщину. По факту нарушения правил дорожного движения полиция открыла уголовное производство

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 28 февраля, в 23:10 ч, в селе Барвинок Ужгородского района. На месте происшествия следственно-оперативная группа местного отделения полиции установила, что авария произошла с участием двух транспортных средств - Mercedes-Benz Sprinter и Geely. В результате столкновения автомобилей, автомобиль перевернулся в кювет.

В результате данной ДТП пострадала женщина 1964 г.р., жительница с. Холмцы, пассажирка Geely. Ее госпитализировали в Ужгородскую городскую больницу.

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По факту инцидента открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения с пострадавшими). В ходе досудебного расследования полиция выяснит все обстоятельства и причины ДТП. Автомобили участников ДТП помещены на спецплощадку отделение полиции.

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ДТП, Закарпатская область, Нацполиция.
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