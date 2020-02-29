В Днепропетровской области авто слетело с трассы и загорелось

Новости Украины:В Днепропетровской области автомобиль съехал на обочину трассы и загорелся.

В пятницу в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вблизи поселка Комиссаровка Пятихатского района (Днепропетровская обл.), загорелся автомобиль.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины в Днепропетровской области, 28-го февраля в 22:31 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии вблизи поселка Комиссаровка Пятихатского района.

Спасатели установили, что произошло ДТП с участием легкового автомобиля "BMW-525". Водитель легковушки не справился с управлением и выехал за пределы дорожного покрытия. В результате транспортное средство загорелось. Водитель и пассажир самостоятельно вышли из автомобиля и вызвали спасателей.

В результате пожара уничтожено легковой автомобиль "BMW-525" на площади 8 м.кв.

Пожар локализован 0 22:49 и ликвидирован в 23:03.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

К тушению пожара привлекались 6 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники ГСЧС.

Напомним, в Донецкой области в результате наезда легкового автомобиля погиб трехлетний мальчик.