В Киеве на Большой Окружной произошло жуткое ДТП, есть погибшие

Новости Украины:В четверг вечером, 27 февраля, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека.

В Киеве на перекрестке Большой Окружной дороги и улицы Газопроводной произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает Киев Оперативный. Предварительно, столкнулись автомобили Audi и Skoda.

"Не убедившись в безопасности маневра, водитель Skoda повернул налево (на улицу Газопроводная), не предоставив преимущество Audi, который двигался прямо в сторону площадь Шевченко", - говорится в сообщении.

В результате столкновения в Skoda двое погибших: водитель погиб прямо за рулем, а пассажира выбросило из салона более, чем 100 метров.

"Спидометр Audi завис на 160 км/час, однако точную скорость сможет установить только следствие", - говорится в сообщении.

Напомним, в Бортничах в Киеве вечером в среду, 26 февраля, произошла авария с участием автомобилей Ford и Audi, в результате которой пострадали три женщины.

Два человека погибли и один травмирован в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе "Киев-Чоп" во Львовской области.