На Закарпатье разоблачили группу наркоторговцев (Фото)

Работники Управления противодействия наркопреступности совместно с оперативниками Ужгородского отдела полиции и следователями СУ ГУНП области пресекли деятельность группы лиц, которая занималась сбытом наркотиков на территории Закарпатья.
Совместными действиями подразделений полиции Закарпатья проведено санкционированные обыски по месту жительства фигурантов дела. В последних обнаружены и изъяты наркотические вещества, деньги в сумме 200 000 гривен - полученные по сбыту, весы и пакеты для упаковки наркотиков.
Кроме того, во время обыска, правоохранители обнаружили и изъяли краденые вещи, а именно телевизор и велосипед.
Сейчас в рамках уголовного производства начатого по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины, четырех участников данной преступной наркогруппировки задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Среди задержанных и 47-летний организатор.
Следствие по делу продолжается. Относительно фигурантов решается вопрос об избрании им меры пресечения.