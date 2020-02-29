На Закарпатье разоблачили группу наркоторговцев (Фото)

Новости Украины:Закарпатская полиция раскрыла деятельность организованной преступной группировки, занимавшейся сбытом наркотиков на территории области.

Работники Управления противодействия наркопреступности совместно с оперативниками Ужгородского отдела полиции и следователями СУ ГУНП области пресекли деятельность группы лиц, которая занималась сбытом наркотиков на территории Закарпатья.

Совместными действиями подразделений полиции Закарпатья проведено санкционированные обыски по месту жительства фигурантов дела. В последних обнаружены и изъяты наркотические вещества, деньги в сумме 200 000 гривен - полученные по сбыту, весы и пакеты для упаковки наркотиков.

Кроме того, во время обыска, правоохранители обнаружили и изъяли краденые вещи, а именно телевизор и велосипед.

Сейчас в рамках уголовного производства начатого по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины, четырех участников данной преступной наркогруппировки задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Среди задержанных и 47-летний организатор.

Следствие по делу продолжается. Относительно фигурантов решается вопрос об избрании им меры пресечения.